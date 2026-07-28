Мужчину в возрасте 56 лет задержали в ночь на 26 июля после нападения на двух пасынков и попытки поджечь дом и автомобиль в СНТ «Лебяжье» в Ленинградской области.

По предварительным данным, во время бытового конфликта нетрезвый мужчина ударил 32-летнего пасынка кулаком по лицу, а второго, 27-летнего – обухом топора по спине.

После этого он повредил топором автомобиль «Лада Гранта», разбив заднее стекло, крышку багажника и бампер. Затем мужчина облил бензином машину и часть дома, однако поджечь их не смог. После этого он закрылся на чердаке с пневматической винтовкой.

Прибывшие сотрудники полиции и Росгвардии вступили с мужчиной в переговоры. Он сдался без сопротивления. Задержанного доставили в отдел полиции.