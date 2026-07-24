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В Ленобласти ребенок попал в больницу после взрыва петарды в руках

Пострадавшему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

За последние несколько дней в Ленинградской области двое подростков получили травмы в результате опасных игр. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.

Первый инцидент произошел 23 июля. У подростка в руках взорвалась петарда. Мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с рваной раной указательного пальца левой руки. Врачи провели ему первичную хирургическую обработку, после перевели на амбулаторное лечение.

Днем ранее, 22 июля, в Ленобласти был зафиксирован еще один несчастный случай. На одной из баз отдыха подросток во время прыжков в длину почувствовал резкую боль в области спины. Позже обследование выявило у ребенка компрессионный перелом двух позвонков.

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Теги

петарда Ленинградская область
Новости Социум

Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Также зафиксировано снижение числа аварий.

На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта »Инфраструктура для жизни"", — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.

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Теги

смертность аварии Марат Хуснуллин

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