Пострадавшему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
За последние несколько дней в Ленинградской области двое подростков получили травмы в результате опасных игр. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе Педиатрического университета.
Первый инцидент произошел 23 июля. У подростка в руках взорвалась петарда. Мальчик был экстренно доставлен в медицинское учреждение с рваной раной указательного пальца левой руки. Врачи провели ему первичную хирургическую обработку, после перевели на амбулаторное лечение.
Днем ранее, 22 июля, в Ленобласти был зафиксирован еще один несчастный случай. На одной из баз отдыха подросток во время прыжков в длину почувствовал резкую боль в области спины. Позже обследование выявило у ребенка компрессионный перелом двух позвонков.
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