Одними из первых к полевым работам приступили хозяйства Волосовского района.
В Ленинградской области началась уборка зерновых культур. Прямо сейчас работы проводят механизаторы племзавода «Гомонтово» Волосовского района. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе правительства региона.
«Зерноуборочные комбайны собирают ячмень. По предварительным оценкам, урожайность составит 65 ц/га. Первое зерно идет на плющение — корм для животных. Хозяйствам региона в эту уборочную кампанию предстоит заготовить до 70 тысяч тонн фуражного зерна и 15 тысяч тонн зерносенажа», — отметили там.