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Аграрии Ленобласти начали уборку зерновых культур

Одними из первых к полевым работам приступили хозяйства Волосовского района.

Аграрии Ленобласти начали уборку зерновых культур - Одними из первых к полевым работам приступили хозяйства Волосовского района.
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области

В Ленинградской области началась уборка зерновых культур. Прямо сейчас работы проводят механизаторы племзавода «Гомонтово» Волосовского района. Об этом 24 июля рассказали в пресс-службе правительства региона.

«Зерноуборочные комбайны собирают ячмень. По предварительным оценкам, урожайность составит 65 ц/га. Первое зерно идет на плющение — корм для животных. Хозяйствам региона в эту уборочную кампанию предстоит заготовить до 70 тысяч тонн фуражного зерна и 15 тысяч тонн зерносенажа», — отметили там.

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Теги

Волосовский район уборка урожая
Новости Социум

Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Также зафиксировано снижение числа аварий.

На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта »Инфраструктура для жизни"", — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.

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Теги

смертность аварии Марат Хуснуллин

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