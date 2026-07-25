Прокуратура Ленинградской области добилась перерасчета и взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней девочки после обращения ее матери из Кировского района.
Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина пришла на личный прием к прокурору Петру Забурко и рассказала, что по заявлению бывшего супруга размер выплат был уменьшен.
Проверка показала, что задолженность рассчитывали без учета ежегодной индексации прожиточного минимума для детей в Ленинградской области. После вмешательства прокуратуры задолженность взыскали с отца и перечислили на счет матери ребенка.