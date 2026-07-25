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Новости Происшествия

После обращения жительницы Кировского района к прокурору с отца ее детей взыскали дополнительные деньги

Прокуратура Ленинградской области добилась перерасчета и взыскания алиментов на содержание несовершеннолетней девочки после обращения ее матери из Кировского района.

Как сообщили в надзорном ведомстве, женщина пришла на личный прием к прокурору Петру Забурко и рассказала, что по заявлению бывшего супруга размер выплат был уменьшен.

Проверка показала, что задолженность рассчитывали без учета ежегодной индексации прожиточного минимума для детей в Ленинградской области. После вмешательства прокуратуры задолженность взыскали с отца и перечислили на счет матери ребенка.

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Кировский район Ленинградская область
Новости Происшествия

Петербуржца арестовали за мат возле подъезда

Мужчину арестовали на 14 суток за нецензурную брань 21 июля возле дома на Павловской улице в Колпино. Нарушитель устроил скандал и продолжил ругаться после замечаний местных жителей.

На заседании мужчина признал вину и объяснил свое поведение употреблением водки. По его словам, бутылку открыла подруга супруги, а крепкий алкоголь вызывает у него бурную реакцию.

Суд учел, что мужчина находится под административным надзором, систематически нарушает установленные ограничения, ранее привлекался к ответственности и не оплачивал штрафы.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста.

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мать колпино

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