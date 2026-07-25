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Сергей Перминов: Совершенствование полезного функционала «Госуслуг» находится в фокусе постоянного внимания

Правительство планирует превратить «Госуслуги» в очередной госмессенджер и соцсеть. Власти обсуждают масштабное расширение портала: в нем могут появиться семейные чаты, группы и сообщества, новостная лента, афиша культурных и спортивных мероприятий, а также система достижений за различные действия. Так пишут «Известия» со ссылкой на два источника, знакомых с обсуждением проекта.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов рассказал ivbg.ru, насколько это будет эффективно, не задвинут ли «Госуслуги» нацмессенджер «Макс», и не пострадают ли от конкуренции платформ обычные пользователи.

«Совершенствование полезного функционала «Госуслуг» находится в фокусе постоянного внимания. Развиваются удобство получения услуг и рассмотрения обращений, электронные формы документов, гибкость интерфейса, что находит отклик у пользователей. Коллеги ориентируются на обратную связь от граждан, уверен, так будет и с обсуждаемыми новыми функциями», – сказал Сергей Перминов

Как подчеркнул сенатор, речь о том, чтобы сделать пользовательский опыт еще менее формальным и более приближенным к привычным современным людям формам коммуникации в мессенджерах и соцсетях. Интегрировать больше житейских запросов, расширить вовлекающие «игровые механики». В некотором смысле это уже «стандарт», и эффект адаптации портала к этим техникам достоин изучения. 

«Это крупнейшая экосистема с верифицированными пользователями, что дает уникальные условия доверенных контактов власти, общества, бизнеса. Что касается конкуренции между ресурсами, то с мессенджерами «Госуслуги» находятся в несколько разных плоскостях. А если человеку будет удобно распределить коммуникации с помощью новой системы, то это расширит возможности», – резюмировал Сергей Перминов

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Подросток из Санкт-Петербурга два дня ходил с компрессионным переломом позвонков после падения с самоката. Серьезную травму обнаружили во время плановой госпитализации по поводу дерматита.

Мальчик ехал на самокате, когда сбил неизвестный мужчина. Пострадавший упал и ударился поясницей о металлическое ограждение. Травма не показалась ему опасной, поэтому в больницу он не обращался.

Когда пострадавший пришел в клинику Педиатрического университета на плановую госпитализацию в кожное отделение, хирург обнаружил повреждение. С диагнозом «ушиб правой поясничной области и компрессионный перелом тел позвонков поясничного отдела позвоночника» мальчика экстренно перевели в профильное отделение.

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