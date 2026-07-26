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«Лахта-центр» включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ

В воскресенье, 26 июля, с 22:00 на небоскребе «Лахта-центр» в Петербурге будет включена праздничная подсветка.

«Лахта-центр» включит праздничную подсветку в честь Дня ВМФ - Подсветка будет работать до 4:30 утра 27 июля.
Скрин видео: Лахта Центр.

В сине-белых тонах Андреевского флага здание будет светиться в честь Дня Военно-морского флота России. Подсветка будет работать до 4:30 утра 27 июля.

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Теги

Лахта-центр день ВМФ Петербург
Новости Социум

Жителей Петербурга и Ленобласти призвали не открывать сообщения о долгах за электроэнергию

Жителям Петербурга и Ленобласти настоятельно рекомендуют не открывать поддельные уведомления о задолженности за электроэнергию. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

телефон
Фото: Freepik.

Злоумышленники рассылают поддельные уведомления в мессенджерах с обычных номеров, выдавая их за сообщения от расчетного центра. В тексте говорится о якобы образовавшемся долге и начисленном штрафе. Пользователям предлагается перейти по ссылке для проверки лицевого счета.

Однако ссылка ведет на мошеннический сайт. После перехода по ней аферисты могут получить доступ к персональным данным или аккаунтам пользователя. Подозрительные сообщения рекомендуется сразу удалять, не вступая в переписку.

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Теги

мошенничество долг электричество Мвд Петербург Ленобласть

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