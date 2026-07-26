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На фестивале «Балтик Ралли» в Выборге передали гуманитарную помощь бойцам «БАРС-Ленинградец»

Помощь направлена бойцам именного добровольческого подразделения области «БАРС-Ленинградец», а также 56-му гвардейскому окружному учебному центру. Оборудование и снаряжение позволят военнослужащим проходить подготовку в условиях, максимально приближённых к боевым.

Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, за последний год поддержка «БАРС-Ленинградец» приобрела системный характер. Совместно с фондом «Ленинградский рубеж» регион постоянно находится на связи с подразделением и оперативно реагирует на поступающие запросы. Глава региона также выразил особую благодарность мотоклубам — участникам «Балтик Ралли», для которых помощь фронту уже давно стала частью философии фестиваля. Мотосообщество передаёт технику, собирает средства для фондов и поддерживает тех, кто сегодня защищает страну.

«Пока мы вместе, пока каждый делает свое дело, поддержка наших ребят будет надёжной и постоянной. Ленинградцы своих не бросают», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Балтик Ралли Выборг Александр Дрозденко
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В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появились сразу трое сыновей — Матвей, Елисей и Тимофей. У них уже есть пятилетний сын.

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю - Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появил
Фото: max_ru/drozdenko_au_lo

По словам главы региона, когда у Кристины начались роды, супруг оперативно доставил ее в перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей всего в несколько минут. Сейчас новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Как только позволит здоровье малышей, их переведут в палату к матери.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградский областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, в том числе около 100 двоен. Он также напомнил о мерах поддержки семей с детьми, действующих в регионе. Среди них — региональный материнский капитал, единовременные выплаты при рождении ребенка, студенческий капитал, выплата молодым родителям при рождении третьего и последующих детей, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие программы.

Кроме того, семьи, в которых рождается тройня, получают единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие в размере более 115 тысяч рублей на каждого новорожденного.

«Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — отметил Александр Дрозденко.

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Ленинградский областной перинатальный центр тройня Ленобласть Дрозденко

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