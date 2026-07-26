В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появились сразу трое сыновей — Матвей, Елисей и Тимофей. У них уже есть пятилетний сын.

По словам главы региона, когда у Кристины начались роды, супруг оперативно доставил ее в перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей всего в несколько минут. Сейчас новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Как только позволит здоровье малышей, их переведут в палату к матери.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградский областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, в том числе около 100 двоен. Он также напомнил о мерах поддержки семей с детьми, действующих в регионе. Среди них — региональный материнский капитал, единовременные выплаты при рождении ребенка, студенческий капитал, выплата молодым родителям при рождении третьего и последующих детей, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие программы.

Кроме того, семьи, в которых рождается тройня, получают единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие в размере более 115 тысяч рублей на каждого новорожденного.