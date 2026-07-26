Помощь направлена бойцам именного добровольческого подразделения области «БАРС-Ленинградец», а также 56-му гвардейскому окружному учебному центру. Оборудование и снаряжение позволят военнослужащим проходить подготовку в условиях, максимально приближённых к боевым.
Как отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, за последний год поддержка «БАРС-Ленинградец» приобрела системный характер. Совместно с фондом «Ленинградский рубеж» регион постоянно находится на связи с подразделением и оперативно реагирует на поступающие запросы. Глава региона также выразил особую благодарность мотоклубам — участникам «Балтик Ралли», для которых помощь фронту уже давно стала частью философии фестиваля. Мотосообщество передаёт технику, собирает средства для фондов и поддерживает тех, кто сегодня защищает страну.
«Пока мы вместе, пока каждый делает свое дело, поддержка наших ребят будет надёжной и постоянной. Ленинградцы своих не бросают», — подчеркнул Александр Дрозденко.