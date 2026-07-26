Жителям Петербурга и Ленобласти настоятельно рекомендуют не открывать поддельные уведомления о задолженности за электроэнергию. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

Злоумышленники рассылают поддельные уведомления в мессенджерах с обычных номеров, выдавая их за сообщения от расчетного центра. В тексте говорится о якобы образовавшемся долге и начисленном штрафе. Пользователям предлагается перейти по ссылке для проверки лицевого счета.

Однако ссылка ведет на мошеннический сайт. После перехода по ней аферисты могут получить доступ к персональным данным или аккаунтам пользователя. Подозрительные сообщения рекомендуется сразу удалять, не вступая в переписку.