Ущерб от преступлений в России за первые шесть месяцев 2026 года достиг более 444 млрд рублей, следует из данных МВД. Это самый высокий показатель с 2023 года.

Больше всего ущерба — почти 327 млрд рублей — причинено в результате преступлений экономической направленности. На IT-преступления приходится свыше 83 млрд рублей.

Существенная часть ущерба (94,9 %) приходится на преступления, зарегистрированные в городах и поселках городского типа. С января по июнь жертвами преступлений стали более 11,2 тыс. человек, включая тех, кто находится за пределами России. Это на 27% меньше, чем в предыдущем году, передает ТАСС.

Всего в России за январь — июнь зарегистрировано 788,1 тыс. преступлений, что на 16,2% меньше, чем в предыдущем периоде. Рост регистрируемых преступлений отмечен в четырех регионах РФ, снижение — в 81.