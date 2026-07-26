В Ленобласти за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний. Всего за день подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона привлекались к 14 оперативным событиям, включая одно дорожно-транспортное происшествие.

Для проведения аварийно-спасательных и противопожарных работ было задействовано 89 человек личного состава и 27 единиц специализированной техники. На местах происшествия проводилась работа по минимизации возможного ущерба и оказанию помощи населению.

В одном из ДТП удалось спасти одного человека, к сожалению, один участник погиб.

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