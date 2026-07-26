В Ленобласти за минувшие сутки ликвидировали 13 возгораний. Всего за день подразделения территориального пожарно-спасательного гарнизона привлекались к 14 оперативным событиям, включая одно дорожно-транспортное происшествие.
Для проведения аварийно-спасательных и противопожарных работ было задействовано 89 человек личного состава и 27 единиц специализированной техники. На местах происшествия проводилась работа по минимизации возможного ущерба и оказанию помощи населению.
В одном из ДТП удалось спасти одного человека, к сожалению, один участник погиб.
МЧС России напоминает жителям региона о необходимости строго соблюдать правила безопасности в быту и за рулем. Спасатели призывают не оставлять включенные газовые плиты без присмотра и не превышать разрешенную скорость на дорогах.