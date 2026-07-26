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Новак: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца года

Россия продлит запрет на вывоз бензина до конца 2026 года, заявил вице-премьер Александр Новак. Решение уже принято на правительственном штабе.

Новак: Запрет на вывоз бензина из России продлят до конца года - При этом Новак сообщил, что запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восста
Фото: freepik

«По запрету экспорта бензина также мы приняли решение на штабе продлить его и для производителей, и непроизводителей. То есть он будет продлен до конца года», — сказал Новак.

При этом Новак сообщил, что запрет на экспорт дизельного топлива планируется отменить по мере восстановления внутреннего рынка. Это нужно, чтобы заводы не столкнулись с переизбытком продукции. Действующие ограничения действуют до 31 июля.

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бензин топливо Россия
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В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места

В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.

В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места - Черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат
Фото: magnific

Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.

По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.

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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.

Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.

Теги

лес черные лисички грибы Ленобласть

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