В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.

Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.

По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.

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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.

Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.