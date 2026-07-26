В Ленобласти 27 июля ожидается переменная облачность, без существенных осадков.
Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем — +23…+28°С. Ветер южный, юго-восточный 4-9 м/с. На западе региона во второй половине дня ожидается увеличение облачности, возможны кратковременные дожди и местами грозы.
В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места
В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.
Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.
По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.
В лесах Ленобласти начался сезон черники. Ягода уже поспела и покрыла моховые поляны темно-синими россыпями. Фото: t_me/drozdenko_au_lo Александр Дроз...
20.07.2026
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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.
Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.