В торговых центрах Петербурга в августе и сентябре состоятся рейды по выявлению молодежи с радикальными настроениями. Об этом указано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города.

Согласно постановлению, радикальную молодежь будут определять «по одежде, аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Их предлагается вовлекать в процесс «дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

В документе также отмечается, что в первом полугодии текущего года в Петербурге на 26% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними.