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В торговых центрах Петербурга проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи

В торговых центрах Петербурга в августе и сентябре состоятся рейды по выявлению молодежи с радикальными настроениями. Об этом указано в постановлении комиссии по делам несовершеннолетних при правительстве города.

В торговых центрах Петербурга проведут рейды по поиску радикально настроенной молодежи - Цель рейдов — предотвращение возможных проявлений экстремизма и вовлечение радикально настроенной мо
Фото: magnific

Согласно постановлению, радикальную молодежь будут определять «по одежде, аксессуарам, относящимся к неформальным асоциальным группировкам». Их предлагается вовлекать в процесс «дерадикализации и конструктивной социализации в обществе с учетом актуальных тенденций и вызовов».

В документе также отмечается, что в первом полугодии текущего года в Петербурге на 26% выросло число преступлений, совершенных несовершеннолетними.

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23.07.2026
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Теги

рейд молодежь Петербург Торговые центры
Новости Происшествия

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя

В Петербурге задержаны треш-блогеры, которые опубликовали в интернете видео с жестоким убийством голубя.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после появления ролика полиция начала проверку по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Авторы видео были задержаны на 48 часов.

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя - Автор ролика сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой пост
Фото: magnific

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Его автор сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой поступок он объяснял тем, что голуби якобы являются переносчиками инфекций. Жестокое видео было снято на улице неподалеку от станции метро «Лиговский проспект».

По информации Екатерины Мизулиной, в социальных сетях одного из задержанных также размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение российского паспорта.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

Теги

голубь убийство жестокое обращение с животными Петербург

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