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Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов - В частности, закон обязывает детей мигрантов, когда им исполнится 18 лет, оформить собственный патен
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты должны будут самостоятельно обеспечивать себя и проживающих с ними членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Если это требование не будет выполнено, иностранцу не продлят патент или разрешение на работу. После этого он и его несовершеннолетние дети будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней.

Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете минимального уровня дохода будет учитываться наибольшая величина прожиточного минимума среди этих субъектов.

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Закон также устанавливает новые требования для детей иностранных работников. После достижения 18-летнего возраста они должны будут оформить собственный патент на работу либо покинуть территорию России в течение 30 дней. Срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, документ вводит обязанность для мигрантов уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Большинство положений закона вступит в силу с 1 января 2027 года.

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В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников

МВД России рекомендует незамедлительно принимать меры, если вы стали жертвой мошенников.

В МВД разъяснили порядок действий для жертв телефонных мошенников - В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и госорганов не запрашивают СМС-коды, не просят устана
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Если мошенники уже получили деньги или личные данные, нужно немедленно заблокировать банковскую карту, сменить пароли к приложениям и электронной почте, а также как можно скорее позвонить в банк и обратиться в полицию, пишет РИА Новости.

В ведомстве напоминают, что сотрудники банков и госорганов не запрашивают СМС-коды, не просят устанавливать сторонние приложения и не предлагают переводить деньги на «безопасный» счет. Подобные запросы могут быть признаком мошенничества.

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Злоумышленники часто звонят под видом правоохранителей или сотрудников техподдержки, рассылают фишинговые ссылки и используют программы удаленного доступа. МВД России призывает не сообщать никаких кодов при подозрительных звонках и сразу прекращать разговор.

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