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В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя

В Петербурге задержаны треш-блогеры, которые опубликовали в интернете видео с жестоким убийством голубя.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после появления ролика полиция начала проверку по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Авторы видео были задержаны на 48 часов.

В Петербурге задержали треш-блогеров после жестокого убийства голубя - Автор ролика сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой пост
Фото: magnific

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Его автор сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой поступок он объяснял тем, что голуби якобы являются переносчиками инфекций. Жестокое видео было снято на улице неподалеку от станции метро «Лиговский проспект».

По информации Екатерины Мизулиной, в социальных сетях одного из задержанных также размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение российского паспорта.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.

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голубь убийство жестокое обращение с животными Петербург
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Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ужесточает правила пребывания и трудовой деятельности иностранных граждан в стране. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об ужесточении правил пребывания трудовых мигрантов - В частности, закон обязывает детей мигрантов, когда им исполнится 18 лет, оформить собственный патен
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Согласно новым нормам, трудовые мигранты должны будут самостоятельно обеспечивать себя и проживающих с ними членов семьи на уровне не ниже регионального прожиточного минимума. Если это требование не будет выполнено, иностранцу не продлят патент или разрешение на работу. После этого он и его несовершеннолетние дети будут обязаны покинуть Россию в течение 15 дней.

Если мигрант работает сразу в нескольких регионах, при расчете минимального уровня дохода будет учитываться наибольшая величина прожиточного минимума среди этих субъектов.

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Закон также устанавливает новые требования для детей иностранных работников. После достижения 18-летнего возраста они должны будут оформить собственный патент на работу либо покинуть территорию России в течение 30 дней. Срок временного пребывания несовершеннолетних детей не может превышать срок действия патента родителя.

Кроме того, документ вводит обязанность для мигрантов уплачивать авансовые платежи по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) не только за себя, но и за несовершеннолетних детей.

Большинство положений закона вступит в силу с 1 января 2027 года.

Теги

мигранты Путин закон Россия

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