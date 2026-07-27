В Петербурге задержаны треш-блогеры, которые опубликовали в интернете видео с жестоким убийством голубя.

Как сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, после появления ролика полиция начала проверку по статье 245 УК РФ («Жестокое обращение с животными»). Авторы видео были задержаны на 48 часов.

Ролик вызвал широкий общественный резонанс. Его автор сначала принес извинения за свои действия, однако позже изменил свою позицию. Свой поступок он объяснял тем, что голуби якобы являются переносчиками инфекций. Жестокое видео было снято на улице неподалеку от станции метро «Лиговский проспект».

По информации Екатерины Мизулиной, в социальных сетях одного из задержанных также размещались материалы с пропагандой наркотиков, а его знакомая ранее привлекалась к ответственности за сожжение российского паспорта.

В настоящее время правоохранительные органы продолжают проверку всех обстоятельств произошедшего.