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В Петербурге мошенники начали выдавать себя за сотрудников АЗС

Прокуратура Петербурга предупреждает о новой схеме обмана автомобилистов - злоумышленники представляются работниками автозаправочных станций и предлагают водителям заправку без очереди.

Мошенники звонят водителям и предлагают оформить заправку без ожидания в очереди, обещая дополнительные литры топлива. Для этого они просят сообщить код из сообщения, якобы пришедшего от заправочной сети. Кроме того, они пытаются убедить водителей установить «специальное» приложение.

После установки такого приложения мошенники получают доступ к данным телефона и банковским приложениям.

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Прокуратура призывает не сообщать никому коды из сообщений, не устанавливать приложения по просьбе неизвестных лиц и самостоятельно проверять любые «спецпредложения» через официальные каналы заправочной сети (сайт, приложение, «горячая линия»).

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Новости Социум

Волховские спортсмены приняли участие в итоговом фестивале ДРОЗДа в Подмосковье

В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Детям России – образование, здоровье и духовность»). В этом году он был посвящен объявленному Президентом Году единства народов России и прошел под девизом «Территория дружбы и единства». Он собрал в оздоровительном лагере под Истрой в Подмосковье более 100 ребят, в том числе для ДРОЗДов из волховского отделения Ассоциации.

Волховские спортсмены приняли участие в итоговом фестивале ДРОЗДа в Подмосковье - В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Дет

Фото здесь и далее: пресс-служба АО «Апатит»

Помимо воспитанников из Волхова (Ленинградская область), фестиваль объединил на три недели ребят из Череповца (Вологодская область), Балакова (Саратовская область), Апатитов и Кировска (Мурманская область). Воспитанники ДРОЗДа, ключевого социального проекта компании ФосАгро, достигшие особых успехов в спорте и учёбе, на три недели были погружены в круговорот встреч, общения и культурно-развлекательных мероприятий. 

Волховские спортсмены приняли участие в итоговом фестивале ДРОЗДа в Подмосковье - В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Дет

Для участников была организована масштабная программа, сочетавшая в себе мероприятия спортивной, образовательной, профориентационной, развлекательной и патриотической направленностей. Организаторы постарались гармонично объединить мастер-классы и творческие активности, запланировали большое число встреч с известными спортсменами, актерами и шоуменами.

Так, в программе Фестиваля, ребят ждали:

  • уже традиционный Урок мужества, который провел заместитель генерального директора компании «ФосАгро» Валерий Фёдоров, генерал-полковник милиции, почетный сотрудник МВД России и ветеран боевых действий, на котором Валерий Иванович рассказал ребятам о Великой Отечественной войне и подвигах ее юных героев

  • встречи с российским космонавтом-испытателем Алексеем Зубрицким, Олимпийским чемпионом, гимнастом Никитой Нагорным, бывшим вратарем сборной России по футболу Русланом Нигматулиным, Олимпийским чемпионом по дзюдо Тагиром Хайбулаевым, а также совместная тренировка с легендарным лыжником, Олимпийским чемпионом Александром Легковым

  • экскурсия по Москве, посещение Красной площади и поход на легендарный спектакль «Два капитана»

  • участие в творческих мастер-классах от актеров Российского института театрального искусства ГИТИС, актера Влада Канопки, ведущего утреннего шоу «Бригада У» на радиостанции «Европа Плюс» ВЭЛа. 

Волховские спортсмены приняли участие в итоговом фестивале ДРОЗДа в Подмосковье - В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Дет

Воспитанница АНО «ДРОЗД-Волхов» Василиса Кетова поделилась впечатлениями:

«В лагере мне больше всего понравились творческие мастер-классы. Особенно запомнилось занятие «Семь бусин»: мы плели фигурки из бисера, и я сделала много украшений. Одну синюю лягушку я подарила гимнасту Никите Нагорному прямо во время его визита – ему очень понравился мой подарок! Было здорово получить советы от спортсменов, которые приезжали к нам в гости».

Ещё одна воспитанница волховского отделения ДРОЗДа Анастасия Говоркова рассказала:

«За три недели мы очень сдружились с ребятами-гимнастами. Мне больше всего запомнилась наша смена поварят, когда мы сами готовили на кухне. А ещё – наши игры в водный мяч в бассейне. Спасибо лагерю и ДРОЗДу за это классное лето!».

Особое место заняла встреча с легендарным российским путешественником Федором Конюховым. Он рассказал юным ДРОЗДам, что все последние его рекорды (например, в 2023 году зафиксировал мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на уникальном тепловом воздушном шаре «ФосАгро - ДРОЗД») установлены для того, чтобы показать молодёжи, как важно мечтать и достигать целей, не бояться препятствий и идти к мечте. 

«Ведь вы, молодое поколение - будущее нашей страны. Я дорожу нашей дружбой и всегда рад нашим новым встречам. Мечтайте, достигайте, свершайте! Растите целеустремленными, честными, сильными и смелыми - настоящими гражданами и патриотами нашей великой Родины», – обратился к участникам Фестиваля Федор Конюхов.

Волховские спортсмены приняли участие в итоговом фестивале ДРОЗДа в Подмосковье - В девятый раз межрегиональный состоялся физкультурно-образовательный фестиваль программы ДРОЗД («Дет

Завершился ежегодный Фестиваль программы «Детям России – образование, здоровье и духовность» церемонией награждения победителей спортивных соревнований, которую провел популярный телеведущий, профессиональный регбист Василий Артемьев и гала-концертом, с участием белорусского и российского певца Лирика. 

Напомним, программа ДРОЗД – ключевой социальный проект компании ФосАгро. Он направлен на гармоничное развитие подрастающего поколения и сочетает в себе спортивное, духовное, интеллектуальное развитие и патриотическое воспитание. В 2024 году социальный проект компании «ФосАгро» ДРОЗД был признан лучшим в номинации «За вклад в решение стратегических задач социальной направленности» Национальной премии «Лидеры ответственного бизнеса», учрежденной по поручению Президента России. За почти 25 лет выпускниками программы ДРОЗД стали более 100 тысяч юношей и девушек. Инвестиции компании в проект превысили 2,5 млрд рублей.

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