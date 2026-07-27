Прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых событий региона.
В Выборге завершился международный мотофестиваль «Балтик Ралли», собравший более 43 тысяч гостей. Как подчеркнул сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, для региона мероприятие уже стало одной из главных визитных карточек.
«Фестиваль за годы набрал масштаб, стал собирать десятки тысяч участников, превратился в узнаваемый событийный акцент и широко известную визитную карточку области. Он работает на узнаваемость и туристскую привлекательность субъекта. Вся его управленческая команда во главе с губернатором Александром Дрозденко прилагает к этому последовательные усилия», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».
По словам сенатора, фестиваль выполняет и другую важную функцию. На основе «пользовательского опыта» участников обсуждаются вопросы качества дорог и инфраструктуры, что помогает властям находить эффективные решения. Однако значимость «Балтик Ралли» выходит далеко за рамки экономики и туризма. Сенатор подчеркнул, что фестиваль перерос в полноценное общественное движение, которое активно помогает и участникам СВО.
«Важно, что мероприятие имеет не только туристский или экономический эффекты, но развивает патриотическое направление. Что проявило себя и в эти дни на практике — это уже целое движение, в том числе помогающее участникам СВО, вносящее свой вклад в сохранение памяти. Символичным стало и то, как ко Дню ВМФ мотоциклисты провели в Выборге большой парад в тельняшках», — добавил сенатор.