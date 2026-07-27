weather 22.7°
$

Главная / Новости / Сергей Перминов: "Балтик Ралли" стал визитной карточкой Ленинградской области

Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: "Балтик Ралли" стал визитной карточкой Ленинградской области

Прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых событий региона.

Сергей Перминов: "Балтик Ралли" стал визитной карточкой Ленинградской области - Прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых событий в регионе.
Фото: 47 канал

В Выборге завершился международный мотофестиваль «Балтик Ралли», собравший более 43 тысяч гостей. Как подчеркнул сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, для региона мероприятие уже стало одной из главных визитных карточек.

«Фестиваль за годы набрал масштаб, стал собирать десятки тысяч участников, превратился в узнаваемый событийный акцент и широко известную визитную карточку области. Он работает на узнаваемость и туристскую привлекательность субъекта. Вся его управленческая команда во главе с губернатором Александром Дрозденко прилагает к этому последовательные усилия», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

По словам сенатора, фестиваль выполняет и другую важную функцию. На основе «пользовательского опыта» участников обсуждаются вопросы качества дорог и инфраструктуры, что помогает властям находить эффективные решения. Однако значимость «Балтик Ралли» выходит далеко за рамки экономики и туризма. Сенатор подчеркнул, что фестиваль перерос в полноценное общественное движение, которое активно помогает и участникам СВО.

«Важно, что мероприятие имеет не только туристский или экономический эффекты, но развивает патриотическое направление. Что проявило себя и в эти дни на практике — это уже целое движение, в том числе помогающее участникам СВО, вносящее свой вклад в сохранение памяти. Символичным стало и то, как ко Дню ВМФ мотоциклисты провели в Выборге большой парад в тельняшках», — добавил сенатор.

Вам будет интересно
Жительница Выборга Анна Соловьева отметила 100-летний юбилей
В Выборге 100-летний юбилей отметила ветеран Великой Отечественной войны Анна Гавриловна Соловьева. Поздравить именинницу пришли родные и близкие, пре...
27.07.2026
134

Теги

Сергей Перминов Балтик Ралли Выборг
Новости Экономика

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности

В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в формате кешбэка. Об этом на днях сообщили аналитики ВТБ. По их оценкам, во втором полугодии совокупные выплаты кешбэка превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первых шести месяцев 2026-го. 

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности - В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в фо

Фото: magnific

Если в первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, то по итогам года сумма выплаченного кешбэка, по прогнозам экспертов, может перевалить за 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года. Прогноз учитывает все форматы вознаграждений: прямые выплаты рублями, бонусы и пр.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. Во второй части 2026-го тренд сохранится: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Свой комментарий на тему роста выплат в формате кэшбека российскими банками дал начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко:

«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров».

Теги

кешбэк ВТБ

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться