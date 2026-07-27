В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в формате кешбэка. Об этом на днях сообщили аналитики ВТБ. По их оценкам, во втором полугодии совокупные выплаты кешбэка превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первых шести месяцев 2026-го.

Фото: magnific

Если в первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, то по итогам года сумма выплаченного кешбэка, по прогнозам экспертов, может перевалить за 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года. Прогноз учитывает все форматы вознаграждений: прямые выплаты рублями, бонусы и пр.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. Во второй части 2026-го тренд сохранится: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Свой комментарий на тему роста выплат в формате кэшбека российскими банками дал начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко: