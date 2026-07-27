Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 55 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена, ремонт силового барьерного ограждения;

км 97,122 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка краевой;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 79-81 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 135-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 115-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 134+500-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 30-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 33 + транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин и ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СВЭ на барьерном ограждении;

км 62-63, км 64-65 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена поврежденного барьерного ограждения;

км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 139-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 126-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, обработка гербицидами нежелательной растительности;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с а/б покрытия механическим способом (ПУМ);

км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, помывка бортового камня и проезжей части.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 79-83-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;

км 140-112-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 44 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО.