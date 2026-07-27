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Новости Социум

В Думу внесут проект о новой единовременной выплате многодетным

В парламенте хотят дать право многодетным семьям выбирать денежную выплату вместо участка.

В Госдуму внесут законопроект о праве на денежную компенсацию земельного участка многодетным семьям по их желанию. Размер выплаты, согласно документу, составит один миллион рублей, стало известно РИА Новости.

«Настоящим законопроектом предлагается закрепить на федеральном уровне возможность выплаты денежной компенсации взамен предоставления земельного участка», — указано в пояснительной записке.

Сегодня семьи с тремя и более детьми имеют право на земельный участок. При этом в регионах устанавливают своим меры поддержки в качестве альтернативы.

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Теги

госдума выплаты многодетные
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 28 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», во вторник при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 55 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, замена, ремонт силового барьерного ограждения;

км 97,122 ограничение скорости движения в направлении на Мурманск с 08:00 до 19:00, устранение размывов обочины.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления по обочине с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 34-0-34 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, мех. очистка краевой;

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 79-81 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 20:00, очистка водоотводных лотков;

км 135-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 115-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 134+500-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 30-40 ограничение скорости движения в сторону ЛО с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-55 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка швов.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 33  + транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, заливка трещин и ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78+транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 37-74 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена СВЭ на барьерном ограждении;

км 62-63, км 64-65 ограничение скорости движения в сторону СПБ с 08:00 до 20:00, замена поврежденного барьерного ограждения;

км 126-147 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 139-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 126-140  ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 9-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах, откосах и в полосе отвода;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, обработка гербицидами нежелательной растительности;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, ликвидация размывов;

км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка песка и смета с а/б покрытия механическим способом (ПУМ);

км 146-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, помывка бортового камня и проезжей части.

Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Беларусь:

км 79-83-79 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;

км 140-112-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00-17:00, ямочный ремонт БЦМ;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса, с 08:00-17:00, мех. скашивание травы на обочинах и откосах.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 44 ограничение скорости движения прямой ход с 08:00 до 18:00, устранение деформации СБО.

Теги

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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