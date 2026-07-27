Мужчина потерял создание и выехал в кювет. К моменту приезда экстренных служб водитель был уже мертв.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства аварии на Шоссе в Лаврики в Мурино, случившейся еще 25 июля. Оказалось, что причиной ДТП стала смерть водителя за рулем.

По информации 47news, 60-летний водитель автобуса почувствовал недомогание во время смены, потерял управление и пробил забор. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.

На момент ДТП пассажиров в салоне было.

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