Сроки дорожных работ на 134 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» продлены до 7 августа 2026 года. Ранее планировалось завершить работы до 31 июля.

На время работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.