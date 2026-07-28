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Численность российской армии увеличена на 25 тысяч человек

Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил страны на 25 тысяч человек. Подписан соответствующий указ.

Численность российской армии увеличена на 25 тысяч человек - Штатная численность Вооруженных сил России установлена в количестве 2 426 130 человек.
Фото: Freepik.

Согласно документу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, штатная численность Вооруженных сил России установлена в количестве 2 426 130 человек. Среди них — 1 млн 535 тыс. военнослужащих.

Указ вступает в силу с 1 августа. Изменения обусловлены созданием в ВС России военно-строительных подразделений, указывается в документе.

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Дорожные работы на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти продлены

Сроки дорожных работ на 134 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» продлены до 7 августа 2026 года. Ранее планировалось завершить работы до 31 июля.

Дорожные работы на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти продлены - Сроки продлены до 7 августа. Ранее планировалось завершить работы до 31 июля.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На время работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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скандинавия Выборгский район Ленобласть ремонт дороги

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