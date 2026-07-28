Президент России Владимир Путин увеличил штатную численность военнослужащих вооруженных сил страны на 25 тысяч человек. Подписан соответствующий указ.
Согласно документу, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации, штатная численность Вооруженных сил России установлена в количестве 2 426 130 человек. Среди них — 1 млн 535 тыс. военнослужащих.
Указ вступает в силу с 1 августа. Изменения обусловлены созданием в ВС России военно-строительных подразделений, указывается в документе.