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40 неисправных автобусов выявили во время массовой проверки в Ленобласти и Петербурге

Автоинспекторы совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции проверили автобусы в Петербурге и Ленобласти.

40 неисправных автобусов выявили во время массовой проверки в Ленобласти и Петербурге - Три автобуса должны были выехать в рейс с неисправными рулевой и тормозной системами, их отправили н
Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Всего было осмотрено более 300 транспортных средств. Из них 40 оказались неисправны. Три автобуса должны были выехать в рейс с неисправными рулевой и тормозной системами, их отправили на спецстоянку. Двое водителей вышли в рейс без прав, их отстранили от управления, по фактам нарушений составлены административные материалы, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Кроме того, были выявлены четыре автобуса с незаконно внесенными изменениями в конструкцию. Часть водителей отправили на медицинское освидетельствование для проверки на употребление наркотиков.

Также обнаружено нарушение миграционного законодательства: водителя без оформленной в России регистрации доставили в отдел полиции.

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Теги

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Коллекторы в Ленобласти оштрафованы на 1,2 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.

По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.

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О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Теги

Ленобласть штраф УФССП банки коллекторы

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