Автоинспекторы совместно с сотрудниками Управления по вопросам миграции проверили автобусы в Петербурге и Ленобласти.

Всего было осмотрено более 300 транспортных средств. Из них 40 оказались неисправны. Три автобуса должны были выехать в рейс с неисправными рулевой и тормозной системами, их отправили на спецстоянку. Двое водителей вышли в рейс без прав, их отстранили от управления, по фактам нарушений составлены административные материалы, сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО.

Кроме того, были выявлены четыре автобуса с незаконно внесенными изменениями в конструкцию. Часть водителей отправили на медицинское освидетельствование для проверки на употребление наркотиков.

Также обнаружено нарушение миграционного законодательства: водителя без оформленной в России регистрации доставили в отдел полиции.