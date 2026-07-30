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Новости Социум

В вузах Петербурга может не хватить бюджетных мест даже для победителей олимпиад

Школа
Фото: Freepik.

В некоторых петербургских вузах число абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад, превышает количество бюджетных мест на отдельных специальностях, сообщает «Петроград».

Как рассказал глава Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, такие ситуации возникают редко и обычно затрагивают одну из примерно 40 специальностей. В прошлом году несколько вузов приняли более 80 олимпиадников на платные места, однако обучение для них сделали бесплатным.

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин отметил, что вуз начинает работать со школьниками с 7-8-го класса и проводит олимпиады по различным направлениям. По его словам, победители олимпиад умеют нестандартно мыслить, работать в команде и находить новые решения.

В ИТМО также меняют подход к обучению с учетом быстрого развития искусственного интеллекта. Студентов планируют готовить к работе в условиях, где важно уметь использовать новые технологии.

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Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти

Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.

Предупреждение об угрозе загрязнения воздуха действует в Ленобласти - Об этом сообщает региональное управление Эконадзора.
Фото: Эконадзор Ленобласти

В Ленинградской области 30 июля и все следующие сутки действует предупреждение об угрозе загрязнения воздуха. Информация об этом появилась в соцсетях регионального Эконадзора

«На территории городских и сельских поселений Ленинградской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в воздухе», — указано в сообщении.

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