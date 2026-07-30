В некоторых петербургских вузах число абитуриентов, поступающих по результатам олимпиад, превышает количество бюджетных мест на отдельных специальностях, сообщает «Петроград».

Как рассказал глава Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Алексей Демидов, такие ситуации возникают редко и обычно затрагивают одну из примерно 40 специальностей. В прошлом году несколько вузов приняли более 80 олимпиадников на платные места, однако обучение для них сделали бесплатным.

Ответственный секретарь приемной комиссии Университета ИТМО Алексей Итин отметил, что вуз начинает работать со школьниками с 7-8-го класса и проводит олимпиады по различным направлениям. По его словам, победители олимпиад умеют нестандартно мыслить, работать в команде и находить новые решения.

В ИТМО также меняют подход к обучению с учетом быстрого развития искусственного интеллекта. Студентов планируют готовить к работе в условиях, где важно уметь использовать новые технологии.