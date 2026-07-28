21 июля в здании Ленинградского областного суда состоялось открытие мемориальной доски, посвящённой Ирине Леонидовне Подносовой, которая занимала пост Председателя Верховного Суда РФ с апреля 2024 по июль 2025 года. В церемонии принял участие председатель ЗакСобрания области Сергей Бебенин.

В своём выступлении Сергей Бебенин отметил, что судьба Ирины Леонидовны неразрывно связана с 47-м регионом. Именно в Лужском районе начинался её трудовой путь в судебной системе, которому она посвятила почти три десятилетия.

«Ирина Леонидовна прошла этот путь с самых азов, «с земли», и выросла в профессионального руководителя высочайшего уровня. Она умела сочетать в себе принципиальность, мудрость и человеческую теплоту. Будучи руководителем региональной судебной системы, а затем и главой Верховного Суда, она неизменно отстаивала независимость судебной власти и укрепляла доверие общества к правосудию, при этом всегда помнила о человеке и заботилась об условиях труда сотрудников», — подчеркнул спикер областного парламента.

Он также поделился личными воспоминаниями о совместной работе, отметив её способность решать сложные задачи вне зависимости от обстоятельств.

В церемонии также участвовали коллеги и соратники Ирины Подносовой: председатель Ленинградского областного суда Геннадий Перфильев, заместитель председателя Арбитражного суда Северо-Западного округа Елена Зарочинцева, председатель Второго апелляционного суда общей юрисдикции Елена Кабирова, председатель Санкт-Петербургского городского суда Алексей Лаков, а также первый вице-губернатор Ленинградской области — председатель комитета финансов Роман Марков.