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Новости Спорт

В Выборге пройдет «Замковый заплыв»

В субботу, 1 августа, в акватории Выборгского ковша состоится соревнование по плаванию в гидрокостюмах в открытой воде — «Замковый заплыв».

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 150 спортсменов из Ленобласти, Петербурга, Москвы и других регионов России.

Выборг
Фото: ivbg.ru.

Старт соревнованиям будет дан в 11:30. Спортсмены будут состязаться на двух дистанциях — 1900 метров и 3800 метров. Победителей определят в личных зачетах по возрастным категориям: 18–29 лет, 30–44 года, 45–54 года, 55 лет и старше.

«Замковый заплыв» направлен на популяризацию плавания и здорового образа жизни. Организатор — Ассоциация развития массового спорта Ленинградской области при поддержке областного спорткомитета, администрации Выборгского района и Центра спортивной подготовки сборных команд 47-го региона.

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Коллекторы в Ленобласти оштрафованы на 1,2 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.

По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.

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О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Теги

Ленобласть штраф УФССП банки коллекторы

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