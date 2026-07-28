В субботу, 1 августа, в акватории Выборгского ковша состоится соревнование по плаванию в гидрокостюмах в открытой воде — «Замковый заплыв».

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 150 спортсменов из Ленобласти, Петербурга, Москвы и других регионов России.

Старт соревнованиям будет дан в 11:30. Спортсмены будут состязаться на двух дистанциях — 1900 метров и 3800 метров. Победителей определят в личных зачетах по возрастным категориям: 18–29 лет, 30–44 года, 45–54 года, 55 лет и старше.

«Замковый заплыв» направлен на популяризацию плавания и здорового образа жизни. Организатор — Ассоциация развития массового спорта Ленинградской области при поддержке областного спорткомитета, администрации Выборгского района и Центра спортивной подготовки сборных команд 47-го региона.