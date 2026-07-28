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Новости Социум

Победители грантового конкурса губернатора Ленобласти: 28 молодежных проектов получат 3,55 млн рублей

В Ленобласти подведены итоги конкурса губернатора по поддержке молодежных инициатив. Победителями стали 28 проектов, на реализацию которых из областного бюджета будет направлено 3,55 миллиона рублей. Каждый из авторов получит до 200 тысяч рублей на воплощение своих идей.

Среди поддержанных инициатив — городской квест в Волхове, в котором примут участие 20 семей. Участники самостоятельно разработают маршрут, задания, игровые карточки и сувениры, а затем вместе с другими командами пройдут созданную игру. Проект направлен на укрепление семейных связей, совместное изучение истории малой родины и создание общих воспоминаний.

Творческая лаборатория «Искра 2.0», уже получавшая грант в прошлом году, продолжит работу в обновленном формате. Подростки из Лодейнопольского района изучат культурное наследие территории и создадут авторские изделия из традиционных материалов. Завершится проект районной «Никольской ярмаркой мастеров».

Ещё один проект — «Дружинушка народов России» — познакомит детей с обычаями разных народов через игры, флешмобы и творческие активности.

Губернатор Александр Дрозденко отметил, что главная ценность конкурса — в возможности поддержать тех, кто не ждет перемен, а создаёт их сам. По его словам, многие из этих инициатив могут стать доброй традицией для своих районов, а регион всегда готов поддержать светлые идеи молодых ленинградцев.

Теги

Ленобласть грант губернатора Ленобласти
Новости Социум

Коллекторы в Ленобласти оштрафованы на 1,2 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.

По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.

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28.07.2026
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О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Теги

Ленобласть штраф УФССП банки коллекторы

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