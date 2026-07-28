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Чемпиона мира по футболу лишили работы в сборной Италии из-за ролика «Ой, что ни вечер, то футбол»

Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии по футболу из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

Как сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, чемпион мира 2006 года принял устное предложение Федерации футбола Италии. Однако назначение вызвало споры и было заблокировано президентом FIGC.

Пирло заключил контракт с российским букмекером в октябре 2025 года и стал амбассадором компании. В рамках сотрудничества он снялся в рекламном ролике «Ой, что ни вечер, то футбол», который показывали во время трансляций матчей Чемпионата мира 2026 года.

Свой пост также должен покинуть спортивный директор сборной Италии Паоло Мальдини, назначенный 16 дней назад.

В качестве игрока Пирло стал чемпионом мира в 2006 году и дошел со сборной Италии до финала чемпионата Европы в 2012 году. С 2025 года специалист возглавляет клуб «Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов.

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