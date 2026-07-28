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Возле метро «Сенная» в Петербурге можно будет бесплатно провериться на гепатит

Врачи
Фото: Freepik.

Бесплатное анонимное тестирование на гепатиты B и C, а также ВИЧ пройдет 29 июля с 16:00 до 20:00 возле станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, сообщает «АБН24».

Мобильный пункт развернут в рамках Недели профилактики заболеваний печени. Предварительная запись для прохождения экспресс-тестов не требуется. Врачи напоминают, что вирусные гепатиты могут годами протекать без симптомов и привести к циррозу или раку печени.

Гепатит B пока считается неизлечимым, однако заболевание можно сдерживать с помощью терапии. Для профилактики также применяется вакцинация. Гепатит C сегодня полностью излечивается препаратами за два-три месяца.

«Были в свое время огромные силы брошены на то, чтобы разработать эффективную терапию, и сейчас она есть: терапия эффективная, безопасная, коротким курсом, и хороший результат, бесплатная для жителей Российской Федерации», – пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделением больницы имени Боткина Ольга Соколова

Обнаружить вирус можно с помощью анализа крови на антитела. Врачи рекомендуют проходить обследование ежегодно.

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Переехавший пристава петербуржец отделался условным сроком

Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы условно за наезд на судебного пристава во дворе домов на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, водитель Peugeot сбил пристава во время исполнения им служебных обязанностей. По словам потерпевшего, мужчина пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, нецензурно выражался и намеревался покинуть место проведения исполнительных действий.

Подсудимый вину не признал и заявил, что пристав превысил должностные полномочия. Суд назначил автомобилисту 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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