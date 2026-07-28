Бесплатное анонимное тестирование на гепатиты B и C, а также ВИЧ пройдет 29 июля с 16:00 до 20:00 возле станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге, сообщает «АБН24».

Мобильный пункт развернут в рамках Недели профилактики заболеваний печени. Предварительная запись для прохождения экспресс-тестов не требуется. Врачи напоминают, что вирусные гепатиты могут годами протекать без симптомов и привести к циррозу или раку печени.

Гепатит B пока считается неизлечимым, однако заболевание можно сдерживать с помощью терапии. Для профилактики также применяется вакцинация. Гепатит C сегодня полностью излечивается препаратами за два-три месяца.

«Были в свое время огромные силы брошены на то, чтобы разработать эффективную терапию, и сейчас она есть: терапия эффективная, безопасная, коротким курсом, и хороший результат, бесплатная для жителей Российской Федерации», – пояснила заведующая консультативно-диагностическим отделением больницы имени Боткина Ольга Соколова

Обнаружить вирус можно с помощью анализа крови на антитела. Врачи рекомендуют проходить обследование ежегодно.