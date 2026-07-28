Два случая неправомерного применения перцовых баллончиков произошли 27 июля в Красногвардейском и Кировском районах Санкт-Петербурга.

Первый конфликт произошел в 01:28 возле дома № 22 на Большеохтинском проспекте. По предварительным данным, водитель Haval F7 распылил содержимое баллончика в оппонента во время спора о манере вождения. Мужчине в возрасте 46 лет оказали медицинскую помощь и отпустили. Водителя в возрасте 45 лет задержали днем возле дома № 28 на Заневском проспекте и доставили в отдел полиции. От обоих участников конфликта поступили встречные заявления.

Второй случай произошел в 19:21 на остановке на Автовской улице. Мужчина зашел в автобус и распылил газовый баллончик. Нарушителя в возрасте 63 лет задержали возле дома № 26 на Кронштадтской улице. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Баллончик изъяли. В отношении мужчины составили административный протокол.

По обоим фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.