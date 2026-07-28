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Переехавший пристава петербуржец отделался условным сроком

Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы условно за наезд на судебного пристава во дворе домов на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, водитель Peugeot сбил пристава во время исполнения им служебных обязанностей. По словам потерпевшего, мужчина пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, нецензурно выражался и намеревался покинуть место проведения исполнительных действий.

Подсудимый вину не признал и заявил, что пристав превысил должностные полномочия. Суд назначил автомобилисту 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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Новости Происшествия

Бутылка упала на голову школьнице в Петербурге. Пострадавшую госпитализировали

Семнадцатилетнюю девушку госпитализировали после падения стеклянной бутылки ей на голову 27 июля в 09:21 воле дома № 24 на проспекте Просвещения в Санкт-Петербурге.

Очевидец рассказал полиции, что бутылку сбросили из окна дома. По предварительным данным, предмет мог упасть с высоты пятого этажа. Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Личность хулигана и все обстоятельства происшествия устанавливаются. Проводится проверка.

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