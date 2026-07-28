Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы условно за наезд на судебного пристава во дворе домов на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, водитель Peugeot сбил пристава во время исполнения им служебных обязанностей. По словам потерпевшего, мужчина пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, нецензурно выражался и намеревался покинуть место проведения исполнительных действий.

Подсудимый вину не признал и заявил, что пристав превысил должностные полномочия. Суд назначил автомобилисту 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.