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Новости Происшествия

Школьница забрала у пенсионерки 5,6 млн рублей по инструкции мошенников в Петербурге

Школьницу в возрасте 16 лет заподозрили в хищении более 5,6 миллиона рублей у пенсионерки на проспекте Художников в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в ГУ МВД, 72-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования сбережений мошенники убедили пенсионерку передать курьеру 5,5 миллиона рублей, 1,5 тысячи долларов и 170 евро.

Подозреваемой оказалась девушка, которая забрала деньги у потерпевшей. Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Школьнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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05.02.2021
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Санкт-Петербург
Новости Происшествия

Переехавший пристава петербуржец отделался условным сроком

Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы условно за наезд на судебного пристава во дворе домов на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, водитель Peugeot сбил пристава во время исполнения им служебных обязанностей. По словам потерпевшего, мужчина пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, нецензурно выражался и намеревался покинуть место проведения исполнительных действий.

Подсудимый вину не признал и заявил, что пристав превысил должностные полномочия. Суд назначил автомобилисту 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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