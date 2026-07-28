Школьницу в возрасте 16 лет заподозрили в хищении более 5,6 миллиона рублей у пенсионерки на проспекте Художников в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в ГУ МВД, 72-летней женщине позвонили неизвестные, представившиеся сотрудниками различных структур. Под предлогом декларирования сбережений мошенники убедили пенсионерку передать курьеру 5,5 миллиона рублей, 1,5 тысячи долларов и 170 евро.

Подозреваемой оказалась девушка, которая забрала деньги у потерпевшей. Заведено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Школьнице избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.