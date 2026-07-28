В Ленобласти продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. До начала отопительного сезона в регионе планируют обновить 135 крыш и 74 внутридомовых систем отопления.
Как сообщили в областном правительстве, работы ведутся с опережением графика. Уже завершен капитальный ремонт 16 кровель и трех систем отопления, остальные объекты находятся в высокой степени готовности.
Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле комитета и Фонда капитального ремонта. Капитальный ремонт многоквартирных домов ведется во всех районах области.