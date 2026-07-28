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Новости Социум

В Ленобласти обновят 135 крыш многоквартирных домов

В Ленобласти продолжается капитальный ремонт многоквартирных домов. До начала отопительного сезона в регионе планируют обновить 135 крыш и 74 внутридомовых систем отопления.

В Ленобласти обновят 135 крыш многоквартирных домов - Работы ведутся с опережением графика. Уже завершен капитальный ремонт 16 кровель и трех систем отопл
Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Как сообщили в областном правительстве, работы ведутся с опережением графика. Уже завершен капитальный ремонт 16 кровель и трех систем отопления, остальные объекты находятся в высокой степени готовности.

Председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области Денис Беляев отметил, что качество и сроки выполнения работ находятся на постоянном контроле комитета и Фонда капитального ремонта. Капитальный ремонт многоквартирных домов ведется во всех районах области.

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капремонт Ленобласть ремонт крыш
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Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

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