weather 19.6°
$

Главная / Новости / Более 549 тысяч пенсионеров Петербурга и Ленобласти с 1 августа получат прибавку к пенсии

Новости Экономика

Более 549 тысяч пенсионеров Петербурга и Ленобласти с 1 августа получат прибавку к пенсии

С начала августа более 549 тысяч работающих пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат прибавку к пенсии. Это стало возможным благодаря ежегодному перерасчету страховых пенсий работающих пенсионеров.

Более 549 тысяч пенсионеров Петербурга и Ленобласти с 1 августа получат прибавку к пенсии - Это стало возможным благодаря ежегодному перерасчету страховых пенсий работающих пенсионеров.
Фото: freepik.

«Важно отметить, что процедура проходит автоматически: пенсионерам не нужно посещать клиентские службы фонда или писать какие-либо заявления. Перерасчет будет выполнен без участия граждан, исходя из данных о трудовой деятельности за прошлый год», - пояснил управляющий Отделением СФР по СПб и ЛО Константин Островский.

Размер прибавки к пенсии в августе определяется количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сформированных страховыми взносами работодателя в 2025 году.

Вам будет интересно
Средний размер пенсии превысил 30 тысяч рублей в 12 регионах России
Количество регионов со средним размером пенсионного обеспечения свыше 30 тыс. рублей в РФ за год выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на да...
26.07.2026
242

Теги

Пенсия работающие пенсионеры Ленобласть Петербург СФР
Новости Социум Главное

Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

карта
Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

Теги

эксперимент правительство льготы карта МИР

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться