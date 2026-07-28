С начала августа более 549 тысяч работающих пенсионеров Петербурга и Ленобласти получат прибавку к пенсии. Это стало возможным благодаря ежегодному перерасчету страховых пенсий работающих пенсионеров.
«Важно отметить, что процедура проходит автоматически: пенсионерам не нужно посещать клиентские службы фонда или писать какие-либо заявления. Перерасчет будет выполнен без участия граждан, исходя из данных о трудовой деятельности за прошлый год», - пояснил управляющий Отделением СФР по СПб и ЛО Константин Островский.
Размер прибавки к пенсии в августе определяется количеством индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), сформированных страховыми взносами работодателя в 2025 году.