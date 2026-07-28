Полноценные роботы-помощники появятся в домах не ранее чем через 5-10 лет, заявили разработчики на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходила с 17 по 20 июля в Шанхае.

Главным препятствием специалисты назвали непредсказуемую домашнюю среду. Роботы должны уметь ориентироваться среди разбросанных вещей, детей и животных, а также принимать решения в нестандартных ситуациях.

«Одновременно с этим наши роботы должны обладать способностью быстро и легко обучаться. Есть много вещей, с которыми они раньше не сталкивались, и они не знают, как ими пользоваться. Мы должны демонстрировать, как что-то использовать, обращаясь с роботом как с человеком, и при обучении он будет это запоминать», – сказал представитель компании Shenzhen Knowin Intelligent Фанлинь Цзяцзе

По словам экспертов, разработчики переходят от концептов к практическому применению технологий. Среди перспективных направлений – роботы-пылесосы, способные преодолевать лестницы и сортировать вещи, домашние гуманоиды, роботы-компаньоны и роботы-питомцы.

В Санкт-Петербурге в июле планируют начать испытания беспилотных коммунальных машин. Мини-тракторы с камерами, лидарами и радарами будут использовать для уборки остановок общественного транспорта и трамвайных путей. На предприятиях города уже работают около 2000 промышленных роботов. Искусственный интеллект применяют для анализа производственных процессов, проектирования и складской логистики.