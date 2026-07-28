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Эксперты рассказали, когда в домах россиян появятся роботы

Полноценные роботы-помощники появятся в домах не ранее чем через 5-10 лет, заявили разработчики на Всемирной конференции по искусственному интеллекту, которая проходила с 17 по 20 июля в Шанхае.

Главным препятствием специалисты назвали непредсказуемую домашнюю среду. Роботы должны уметь ориентироваться среди разбросанных вещей, детей и животных, а также принимать решения в нестандартных ситуациях.

«Одновременно с этим наши роботы должны обладать способностью быстро и легко обучаться. Есть много вещей, с которыми они раньше не сталкивались, и они не знают, как ими пользоваться. Мы должны демонстрировать, как что-то использовать, обращаясь с роботом как с человеком, и при обучении он будет это запоминать», – сказал представитель компании Shenzhen Knowin Intelligent Фанлинь Цзяцзе

По словам экспертов, разработчики переходят от концептов к практическому применению технологий. Среди перспективных направлений – роботы-пылесосы, способные преодолевать лестницы и сортировать вещи, домашние гуманоиды, роботы-компаньоны и роботы-питомцы.

В Санкт-Петербурге в июле планируют начать испытания беспилотных коммунальных машин. Мини-тракторы с камерами, лидарами и радарами будут использовать для уборки остановок общественного транспорта и трамвайных путей. На предприятиях города уже работают около 2000 промышленных роботов. Искусственный интеллект применяют для анализа производственных процессов, проектирования и складской логистики.

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Новости Социум

В деревне Яльгелево продолжается подготовка к открытию фельдшерско-акушерского пункта

Готовность объекта проинспектировал вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. Строительство велось с задержками, однако сейчас, по словам вице-губернатора, ремонт близок к завершению.

Медицинский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов будут вести терапевт и фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику в ФАП будет приезжать акушер-гинеколог. Внутри здания оборудованы прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также современные санитарные узлы. На втором этаже для медицинских работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры общей площадью 54 квадратных метра.

Александр Кялин отметил, что ремонт ФАПа был затянутым, однако сейчас завершаются последние отделочные работы, а все необходимое оборудование уже закуплено. Финансирование строительства осуществлялось из областного бюджета. В ближайшее время предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Открытие ФАПа в Яльгелево запланировано на начало сентября.

«Объект должен быть полностью готов, чист и оснащён всем необходимым», — подчеркнул вице-губернатор. 

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Яльгелево ФАП Здравоохранение в Ленобласти

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