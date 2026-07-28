Предпринимателя будут судить за хранение более 900 единиц немаркированной табачной продукции стоимостью свыше 1,3 миллиона рублей в Лужском районе Ленинградской области.
Как сообщили в региональной прокуратуре, 67-летний мужчина незаконно приобрел товар и хранил его в своем магазине. Немаркированную продукцию изъяли в январе 2026 года.
Заведено уголовное дело о приобретении и хранении никотиносодержащей продукции без маркировки в особо крупном размере. Лужская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение. Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.