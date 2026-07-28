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Эксперт дал оценку росту ставок по вкладам на длительные сроки

кредит
Фото: Freepik.

На фоне постепенного снижения ЦБ РФ ключевой ставки на отечественном депозитном рынке наблюдается динамика роста банковских ставок по вкладам на длительные сроки. Банки с расчётом на удержание клиентов предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность по депозитам на период 6-12-18 месяцев.

По мнению вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина, для российского вкладчика наступил момент, когда можно зафиксировать привлекательную доходность на долгосрочной основе.

Вот, что отметилАлексей Охорзин: «Доходность по вкладам на горизонте 6–12 месяцев и более практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений регулятора».

Эксперт добавил, что вкладчики корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом. По прогнозу Охорзина, по итогам 2026 года объем привлеченных средств в российских банках вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

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Новости Спорт СВО

Ветераны из Ленобласти участвуют в окружном этапе «Кубка защитников Отечества» в Выборге

В Выборге стартовал межрегиональный этап «Кубка защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из Северо-Западного федерального округа.

Соревнования, которые продлятся до 31 июля, объединили более 120 участников из всех регионов СЗФО. Ленинградскую область на турнире представляют 18 спортсменов, прошедших СВО. Программа состязаний включает пулевую стрельбу, стрельбу из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис, шоудаун (настольный теннис для слепых), спортивное метание ножа, волейбол сидя и гонки на ялах. Впервые в рамках кубка проходят соревнования по кибатлетике — специальной дисциплине, в которой люди с инвалидностью с помощью технических средств реабилитации выполняют бытовые операции. 

«Сегодня ветераны, особенно с инвалидностью, которые занимаются спортом и физической культурой, становятся примером силы духа, мужества и жизнелюбия. Их победы, стремления и желание двигаться вперёд дорогого стоят. Наша работа не сводится только к привлечению ветеранов к участию в соревнованиях. Мы ежедневно рассказываем ребятам о том, как важно заниматься спортом, ставить перед собой новые цели и быть частью спортивного сообщества. Приводим в пример героев, которые не побоялись начать новую жизнь после СВО, поверили в свои силы и добились значимых результатов», — отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Ленинградской области.

Теги

Выборг ветераны СВО Фонд Защитники Отечества Ольга Историк

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