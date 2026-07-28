На фоне постепенного снижения ЦБ РФ ключевой ставки на отечественном депозитном рынке наблюдается динамика роста банковских ставок по вкладам на длительные сроки. Банки с расчётом на удержание клиентов предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность по депозитам на период 6-12-18 месяцев.

По мнению вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина, для российского вкладчика наступил момент, когда можно зафиксировать привлекательную доходность на долгосрочной основе.

Вот, что отметилАлексей Охорзин: «Доходность по вкладам на горизонте 6–12 месяцев и более практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений регулятора».

Эксперт добавил, что вкладчики корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом. По прогнозу Охорзина, по итогам 2026 года объем привлеченных средств в российских банках вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.