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В Старой Ладоге археологи обнаружили древнейшее христианское захоронение Восточной Европы

В урочище Плакун в Старой Ладоге завершились раскопки кургана №11 — древнейшего могильника, связанного с первыми жителями Ладоги. 

Археологам удалось обнаружить артефакты, имеющие огромное историческое значение: крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки, а также капсулу времени 1968 года — послание, оставленное коллегами-предшественниками. Однако главной находкой стало захоронение, которое, по предварительным данным, является старейшим христианским погребением в Восточной Европе. Исследователи полагают, что оно напрямую связано с двором и дружиной князя Рюрика.

«Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика», — подчеркнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко. 

Образцы направлены на лабораторные исследования, которые позволят получить новые данные о становлении российской государственности.

Экспедиция, организованная по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук, принесла неожиданные и значимые результаты. Александр Дрозденко поблагодарил всех участников раскопок: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина.

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урочище Плакун раскопки Старая Ладога
Новости Экономика

Эксперт дал оценку росту ставок по вкладам на длительные сроки

кредит
Фото: Freepik.

На фоне постепенного снижения ЦБ РФ ключевой ставки на отечественном депозитном рынке наблюдается динамика роста банковских ставок по вкладам на длительные сроки. Банки с расчётом на удержание клиентов предлагают вкладчикам зафиксировать повышенную доходность по депозитам на период 6-12-18 месяцев.

По мнению вице-президента ВТБ, руководителя департамента продуктов розничного бизнеса Алексея Охорзина, для российского вкладчика наступил момент, когда можно зафиксировать привлекательную доходность на долгосрочной основе.

Вот, что отметилАлексей Охорзин: «Доходность по вкладам на горизонте 6–12 месяцев и более практически сравнялась с доходностью по коротким срокам. Размещение средств «вдолгую» позволит сохранить повышенную ставку на весь срок депозита независимо от будущих решений регулятора».

Эксперт добавил, что вкладчики корректируют выбор продуктов и сроков, но не сберегательную стратегию в целом. По прогнозу Охорзина, по итогам 2026 года объем привлеченных средств в российских банках вырастет на 10%, превысив 72 трлн рублей.

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