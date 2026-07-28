В урочище Плакун в Старой Ладоге завершились раскопки кургана №11 — древнейшего могильника, связанного с первыми жителями Ладоги.

Археологам удалось обнаружить артефакты, имеющие огромное историческое значение: крест возрастом более тысячи лет, боевой топор, ладейные заклёпки, а также капсулу времени 1968 года — послание, оставленное коллегами-предшественниками. Однако главной находкой стало захоронение, которое, по предварительным данным, является старейшим христианским погребением в Восточной Европе. Исследователи полагают, что оно напрямую связано с двором и дружиной князя Рюрика.

«Многие сомневались, но результат превзошел ожидания. Найденное захоронение, предположительно, — старейшее христианское погребение в Восточной Европе, и оно напрямую связано с двором и дружиной Рюрика», — подчеркнул глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Образцы направлены на лабораторные исследования, которые позволят получить новые данные о становлении российской государственности.

Экспедиция, организованная по инициативе председателя комитета по печати Тимура Зайнуллина при поддержке АНО «Центр развития Ладоги» и сотрудников Староладожской экспедиции Института истории материальной культуры Российской академии наук, принесла неожиданные и значимые результаты. Александр Дрозденко поблагодарил всех участников раскопок: археологов, попечительский совет Старой Ладоги, Алексея Леонидовича Кудрина.