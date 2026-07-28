Готовность объекта проинспектировал вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. Строительство велось с задержками, однако сейчас, по словам вице-губернатора, ремонт близок к завершению.

Медицинский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов будут вести терапевт и фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику в ФАП будет приезжать акушер-гинеколог. Внутри здания оборудованы прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также современные санитарные узлы. На втором этаже для медицинских работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры общей площадью 54 квадратных метра.

Александр Кялин отметил, что ремонт ФАПа был затянутым, однако сейчас завершаются последние отделочные работы, а все необходимое оборудование уже закуплено. Финансирование строительства осуществлялось из областного бюджета. В ближайшее время предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Открытие ФАПа в Яльгелево запланировано на начало сентября.

«Объект должен быть полностью готов, чист и оснащён всем необходимым», — подчеркнул вице-губернатор.