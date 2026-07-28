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Новости Социум

Штат Гатчинской подстанции скорой помощи пополнили 36 новых специалистов

Гатчинская подстанция скорой медицинской помощи Ленобласти значительно усилила кадровый состав. После присоединения к Областной станции скорой помощи штат подразделения пополнили 36 новых специалистов.

Среди них — врачи скорой помощи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и медицинские сестры. Привлечение кадров ведётся как из других регионов России, так и среди выпускников Центра непрерывного профессионального медицинского развития.

Как отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков, за последние полгода число круглосуточных бригад на подстанции удвоилось: с 8 до 16. Впервые в истории подразделения с марта текущего года на ежесуточное дежурство заступила бригада анестезиологии-реанимации. По словам главы комитета, работа по обеспечению комфортных условий труда, конкурентной заработной платы и социальной поддержки сотрудников будет продолжена.

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Теги

Гатчина Здравоохранение в Ленобласти Александр Жарков
Новости Социум

В деревне Яльгелево продолжается подготовка к открытию фельдшерско-акушерского пункта

Готовность объекта проинспектировал вице-губернатор по социальным вопросам Александр Кялин. Строительство велось с задержками, однако сейчас, по словам вице-губернатора, ремонт близок к завершению.

Медицинский пункт рассчитан на 20 посещений в смену. На постоянной основе прием пациентов будут вести терапевт и фельдшер. Кроме того, по утверждённому графику в ФАП будет приезжать акушер-гинеколог. Внутри здания оборудованы прививочный, процедурный и смотровой кабинеты, а также современные санитарные узлы. На втором этаже для медицинских работников предусмотрены две двухкомнатные квартиры общей площадью 54 квадратных метра.

Александр Кялин отметил, что ремонт ФАПа был затянутым, однако сейчас завершаются последние отделочные работы, а все необходимое оборудование уже закуплено. Финансирование строительства осуществлялось из областного бюджета. В ближайшее время предстоит получить санитарно-эпидемиологическое заключение. Открытие ФАПа в Яльгелево запланировано на начало сентября.

«Объект должен быть полностью готов, чист и оснащён всем необходимым», — подчеркнул вице-губернатор. 

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Теги

Яльгелево ФАП Здравоохранение в Ленобласти

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