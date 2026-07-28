Гатчинская подстанция скорой медицинской помощи Ленобласти значительно усилила кадровый состав. После присоединения к Областной станции скорой помощи штат подразделения пополнили 36 новых специалистов.
Среди них — врачи скорой помощи, врачи-анестезиологи-реаниматологи, фельдшеры и медицинские сестры. Привлечение кадров ведётся как из других регионов России, так и среди выпускников Центра непрерывного профессионального медицинского развития.
Как отметил председатель комитета по здравоохранению Александр Жарков, за последние полгода число круглосуточных бригад на подстанции удвоилось: с 8 до 16. Впервые в истории подразделения с марта текущего года на ежесуточное дежурство заступила бригада анестезиологии-реанимации. По словам главы комитета, работа по обеспечению комфортных условий труда, конкурентной заработной платы и социальной поддержки сотрудников будет продолжена.