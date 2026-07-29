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Новости Происшествия

Мужчина утонул в карьере в поселке Шапки

В карьере №5 в поселке Шапки Тосненского района Ленобласти утонул мужчина.

Погибшему было 40 лет. Его тело из воды извлекли сотрудники ПСО города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленобласти. После этого погибшего передали сотрудникам полиции.

МЧС напоминает жителям региона о важности соблюдения правил безопасного поведения у воды. Спасатели призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду в необорудованных для этого местах и не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.

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утонул человек Тосненский район Шапки карьер аварийно-спасательная служба
Новости СВО

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО

В Лодейнопольскогм районе Ленобласти 28 июля в последний путь проводили участника специальной военной операции Олега Власова.

Церемония прощания состоялась в Доме офицеров. Ему был 51 год.

Житель Лодейнопольского района Олег Власов погиб на СВО - Ему был 51 год.
Фото: администрация Лодейнопольского района

Олег Власов родился в Керчи (Крым). Он окончил Нахимовское военно-морское училище и Финансово-экономический институт. В 2016 году Олег с семьей переехал в Лодейное Поле Ленобласти. Он воспитал сына и дочь, а совсем недавно стал дедушкой.

В октябре 2025 года он заключил контракт с Минбороны РФ и отправился в зону СВО. Гвардии старший сержант погиб 8 мая 2026 года.

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погиб военный Ленобласть Лодейное Поле СВО

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