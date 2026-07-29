В карьере №5 в поселке Шапки Тосненского района Ленобласти утонул мужчина.

Погибшему было 40 лет. Его тело из воды извлекли сотрудники ПСО города Тосно Аварийно-спасательной службы Ленобласти. После этого погибшего передали сотрудникам полиции.

МЧС напоминает жителям региона о важности соблюдения правил безопасного поведения у воды. Спасатели призывают не купаться в состоянии алкогольного опьянения, не заходить в воду в необорудованных для этого местах и не оставлять детей без присмотра возле водоёмов.