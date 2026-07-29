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Над регионами России за ночь сбили 295 дронов ВСУ

Средства ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.

беспилотники
Фото: Минобороны

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оперштабе Белгородской области сообщили, что FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, водитель от полученных ранений скончался. В Таганроге один человек погиб, еще один пострадал в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

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Спасатели эвакуировали из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой

В Гатчинском округе Ленобласти спасатели эвакуировали из леса мужчину со сломанной ногой.

Спасатели эвакуировали из леса под Гатчиной мужчину со сломанной ногой - Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

По информации Аварийно-спасательной службы Ленинградской области, накануне поздно вечером в службу поступил сигнал о том, что в лесу в районе СНТ «Ломо» массива Чаща требуется помощь мужчине. Рыбак шел к реке Оредеж и повредил ногу. На помощь отправились спасатели отряда Тосно.

Спасатели эвакуировали пострадавшего и передали его медикам.

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