Средства ПВО уничтожили 295 украинских БПЛА самолетного типа над территорией России за ночь, сообщило Минобороны РФ.

Дроны сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской областей, Краснодарского края, Республики Крым, Чувашской Республики, Республики Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей.

В оперштабе Белгородской области сообщили, что FPV-дрон нанес удар по грузовому автомобилю, водитель от полученных ранений скончался. В Таганроге один человек погиб, еще один пострадал в результате падения обломков ракеты на многоквартирный дом, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.