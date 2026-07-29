Несанкционированную свалку строительного мусора ликвидировали у контейнерной площадки между домами № 8 на Садовой улице и № 21 на улице Гагарина в Ивангороде.

Как сообщили в Комитете госэконадзора Ленинградской области, о складировании отходов после ремонта кровли сообщил местный житель. Инспекторы экомилиции выехали на место и подтвердили факт захламления территории.

Компании, ответственной за содержание площадки, объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Материалы также направили в Роспотребнадзор и администрацию Ивангородского городского поселения.

После принятых мер мусор полностью вывезли, а контейнерную площадку и прилегающую территорию привели в порядок.