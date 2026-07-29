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Новости Социум

Стихийная свалка строительного мусора ликвидирована в Ивангороде

Несанкционированную свалку строительного мусора ликвидировали у контейнерной площадки между домами № 8 на Садовой улице и № 21 на улице Гагарина в Ивангороде.

Стихийная свалка строительного мусора ликвидирована в Ивангороде - Несанкционированную свалку строительного мусора ликвидировали у контейнерной площадки между домами №
Фото: Комитет госэконадзора Ленобласти

Как сообщили в Комитете госэконадзора Ленинградской области, о складировании отходов после ремонта кровли сообщил местный житель. Инспекторы экомилиции выехали на место и подтвердили факт захламления территории.

Компании, ответственной за содержание площадки, объявили предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства. Материалы также направили в Роспотребнадзор и администрацию Ивангородского городского поселения.

После принятых мер мусор полностью вывезли, а контейнерную площадку и прилегающую территорию привели в порядок.

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Теги

Ивангород Ленинградская область
Новости Социум

На подъезде к станции Любань продолжается ремонт дороги

На подъезде к станции Любань в Тосненском районе продолжается ремонт 1,5-километрового участка региональной дороги.

На подъезде к станции Любань продолжается ремонт дороги - Подрядчик уже расчистил полосу отвода, прочистил водоотводные канавы и срезал изношенное асфальтобет
Фото: комитет по дорожному хозяйству ЛО.

Подрядчик уже расчистил полосу отвода, прочистил водоотводные канавы и срезал изношенное асфальтобетонное покрытие. Впереди — укладка двух слоев асфальта, восстановление обочин и установка автопавильонов.

Ремонтные работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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