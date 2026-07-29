В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские раскрыли кражу из почтового отделения, которую злоумышленник попытался замаскировать под пожар.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 28 июля в полицию поступило сообщение о задымлении в отделении почтовой связи на улице Ковалевского. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный проник в служебное помещение, похитил 470 475 рублей, а затем поджег металлический ящик с деньгами, пытаясь скрыть следы преступления.

В тот же день по подозрению в краже была задержана 22-летняя сотрудница этого почтового отделения. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.