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Сотрудница почты в Кингисеппе украла почти полмиллиона рублей и устроила пожар

В Кингисеппском районе Ленобласти полицейские раскрыли кражу из почтового отделения, которую злоумышленник попытался замаскировать под пожар.

Как сообщили в ГУ МВД по СПб и ЛО, 28 июля в полицию поступило сообщение о задымлении в отделении почтовой связи на улице Ковалевского. Прибывшие на место сотрудники установили, что неизвестный проник в служебное помещение, похитил 470 475 рублей, а затем поджег металлический ящик с деньгами, пытаясь скрыть следы преступления.

В тот же день по подозрению в краже была задержана 22-летняя сотрудница этого почтового отделения. Похищенные деньги изъяты. Возбуждено уголовное дело.

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Теги

кража поджог почта полиция Кингисепп
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Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России

В Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда из Ленобласти показала отличные результаты на турнире.

Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России - По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.
Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.

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Теги

спорт легкая атлетика Ленобласть первенство

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