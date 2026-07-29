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Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России

В Краснодаре прошло Первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 16 лет. Команда из Ленобласти показала отличные результаты на турнире.

Легкоатлет из Ленобласти завоевал «серебро» на Первенстве России - По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.
Фото: Центр спортивной подготовки Ленобласти

Особенно отличился Александр Тодощук, который занял второе место в метании молота с результатом 56 метров 82 сантиметра. По итогам общего зачета в своей лиге сборная Ленинградской области также заняла пятое место.

Всего в турнире приняли участие 751 спортсмен из 70 регионов страны. В составе сборной Ленинградской области было 12 атлетов из шести спортивных школ.

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27.07.2026
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Теги

спорт легкая атлетика Ленобласть первенство
Для души Новости

Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих

Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.

Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих - Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

Музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает жителей и гостей Ленинградской области на открытую экскурсию по Аптекарскому огороду, которая состоится 2 августа.

Для всех желающих погрузиться в мир ботаники и истории будут организованы два сеанса экскурсий: в 14:00 и 16:00. Участники прогулки смогут узнать об истории возникновения аптекарских огородов в России, их устройстве и пользе для здоровья. Проведет мероприятие давний партнер музея, эксперт-фитотерапевт Максим Петрович Лещинский. 

«На экскурсии Максим Петрович поделится знаниями о том, какие полезные растения можно найти в лесах и полях или вырастить самостоятельно, а также предупредит о тех видах, которые категорически нельзя использовать без наблюдения специалистов», указано в анонсе мероприятия.

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Теги

экскурсии Музей-заповедник «Парк Монрепо»

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