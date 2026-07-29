Местами в регионе в среду ожидаются дожди с грозой.
В Ленинградской области 29 июля действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр России, местами в регионе возможны дожди и гроза.
Фото на миниатюре: magnific
Главная / Новости / Штормовое предупреждение действует в Ленобласти 29 июля
Местами в регионе в среду ожидаются дожди с грозой.
В Ленинградской области 29 июля действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр России, местами в регионе возможны дожди и гроза.
Фото на миниатюре: magnific
Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.
Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.
Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.
За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.