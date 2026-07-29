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Новости Социум

Штормовое предупреждение действует в Ленобласти 29 июля

Местами в регионе в среду ожидаются дожди с грозой.

В Ленинградской области 29 июля действует штормовое предупреждение. Как сообщает Гидрометцентр России, местами в регионе возможны дожди и гроза.

«Дождь. Период предупреждения до 22 ч. 29 июля, на востоке области местами ливни», — говорится в сообщении.  

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штормовое предупреждение Гидрометцентр России
Новости Социум

Врачи удалили 18 килограммов опухолей у пенсионерки в Мариинской больнице

Врачи Мариинской больницы удалили у 72-летней женщины несколько злокачественных опухолей общим весом более 18 килограммов во время операции продолжительностью свыше шести часов.

Пациентка поступила с затрудненным дыханием и невозможностью самостоятельно принимать пищу. Во время обследования врачи обнаружили гигантскую опухоль забрюшинного пространства размером 40×30×30 сантиметров, которая проросла в ободочную кишку.

Также у женщины выявили еще две опухоли размером 15×10 и 5×5 сантиметров. Одна из них проросла в мочевой пузырь. Кроме того, в желудке обнаружили стенозирующую опухоль, которая полностью перекрывала проход для эндоскопа.

За один оперативный этап хирурги удалили все три забрюшинные опухоли, провели резекцию ободочной кишки и мочевого пузыря, а также частично удалили желудок. Врачам удалось сохранить жизненно важные органы и восстановить возможность самостоятельного питания.

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