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Дважды севшего пьяным за руль жителя Гатчины отправили на обязательные работы

Ранее против мужчины было возбуждено уголовное дело.

В Гатчине суд огласил приговор местному жителю за злостные нарушения ПДД. Ранее мужчина дважды садился за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, местный житель признан виновным по уголовному делу о вождении в нетрезвом виде. По материалам суда, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Несмотря на это, позже злоумышленник снова решил сесть за руль, будучи выпившим. 

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения прав на 1 год 8 месяцев. Автомобиль конфискован в доход государства», — сообщили в прокуратуре.

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Гатчина прокуратура лишение прав пьяная езда
Новости Социум

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 30 июля

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», в четверг при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленобласти.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

км 12-260 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 614 ограничение скорости движения в направлении на СПБ с 08:00 до 19:00,ремонт солнечных панелей.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

км 106-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 331-531 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка, очистка, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-180 «Нарва» Санкт-Петербург – граница с Эстонской Республикой:

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, скашивание травы на обочине и откосах;

км 31-99-31 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, ликвидация размывов;

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, левая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка разделительной с вывозом смета.

км 57-31-57 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая очистка и мойка краевой;

км 117-140 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00, уборка песка и смета проезжей  части механическим способом (ПУМ);

км 113 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 20:00,помывка ПЧ.

А-180 «Нарва» подъезд к МТП «Усть-Луга»:

км 16-40 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 18:00, устранение деформации АБП.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода квадроциклами;

км 47-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 51-99 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка тех. проходов на мостах и путепроводах;

км 135-145 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 115-130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 134-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 подъезд к МАПП «Светогорск»:

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, мойка технических проходов;

км 0-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-181 «Магистральная»:

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 0-124 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

км 0-37+ транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 0-37 +транспортные развязки км 10,15,27,33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка и покраска перильного ограждения;

км 33+ транспортная развязка км 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, замена дорожных знаков и установка праздничных баннеров;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка а/б покрытия от пыли и грязи механизированным способом;

км 37-78 + транспортные развязки км 40,50,56,64,70,72 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора с элементов а/д и в полосе отвода;

км 47-48 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт беседок на площадках отдыха;

км 77-126 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;

км 139-140 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочине и в полосе отвода вручную;

км 118-120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка ПЧ от пыли и грязи механизированным способом.

Р-23 Санкт-Петербург — Псков — Пустошка — Невель — граница с Республикой Беларусь:

км 38-40 ограничение скорости движения в оба направления с 10:00 до 17:00, содержание локально очистных сооружений;

км 179-54-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 140, 145, 158, тр. развязки, ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическая уборка смета;

км 179-79-179 ограничение скорости движения в оба направления, правая полоса с 08:00 до 17:00, механическое скашивание травы.

Теги

ограничения движения ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

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