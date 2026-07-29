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Новости Социум

Размер пенсии в России вырос в среднем почти на ₽4,5 тыс. за два года

Об этом свидетельствуют данные Соцфонда России.

Размер средней пенсии в России за два года вырос почти на 4,5 тысячи рублей. Об этом заявили в Социальном фонде РФ.

Так, на 1 июня этого года размер средней выплаты и работающим, и неработающим пенсионерам достиг 25 402 рублей. За первые шесть месяцев 2024-го года показатель составлял 20 962 рубля.

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Соцфонд в России Пенсия
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У клещей из Ленобласти нашли вызывающую лихорадку бактерию

Кроме всем известных заболеваний клещи с Северо-Запада оказались переносчиками еще одной опасной инфекции.

Ученые обнаружили в Ленинградской области переносчиков боррелии миямото — бактерии, способной вызывать у человека тяжелую лихорадку. Оказалось, что патоген встречается у порядка 5% клещей в регионе, пишет «Доктор Питер».

Открытие сделали ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Согласно результатам исследований, в Ленобласти уровень зараженности клещей этой бактерией составляет около 5%. Встречается она и в Петербурге, но здесь показатель ниже — менее 2%.

Специалисты подчеркивают, что клещи выступают лишь промежуточным звеном, а основным резервуаром инфекции в природе являются мелкие грызуны. В ходе исследования патоген был обнаружен у 39% грызунов Ленобласти и у 14% в черте Петербурга.

Исследователи также проанализировали образцы крови 3,7 тысячи добровольцев. Тестирование на антитела показало, что с миямото уже сталкивались 2,2% жителей Ленинградской области и около 1% петербуржцев. У них, как оказалось, есть иммунитет к бактерии. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

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клещи ученые вирусы

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