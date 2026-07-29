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В суды Ленобласти пытались пронести более 2 тыс. опасных предметов: среди них были боеприпасы

В региональном ФССП поделились статистикой найденных у посетителей судов опасных предметов. 

С начала года в судах Ленинградской области пресекли пронос порядка 2,4 тысяч опасных предметов. Об этом 29 июля рассказали в региональном управлении ФССП.

Среди запрещенного у посетителей были боеприпасы, холодное, газовое и травматическое оружие и даже электрошокеры.

«Прежде чем перешагнуть порог суда, посетители на пункте контроля обязаны предъявить документы судебному приставу. Сотрудники следят за тем, чтобы в здание суда не было пронесено холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и иные запрещённые к проносу предметы, обеспечивают охрану залов судебных заседаний, совещательных комнат и других судебных помещений», — напомнили в ведомстве. 

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Новости Происшествия

Дважды севшего пьяным за руль жителя Гатчины отправили на обязательные работы

Ранее против мужчины было возбуждено уголовное дело.

В Гатчине суд огласил приговор местному жителю за злостные нарушения ПДД. Ранее мужчина дважды садился за руль в состоянии опьянения.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, местный житель признан виновным по уголовному делу о вождении в нетрезвом виде. По материалам суда, мужчина ранее привлекался к административной ответственности за пьяную езду. Несмотря на это, позже злоумышленник снова решил сесть за руль, будучи выпившим. 

«Суд назначил ему наказание в виде 240 часов обязательных работ и лишения прав на 1 год 8 месяцев. Автомобиль конфискован в доход государства», — сообщили в прокуратуре.

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