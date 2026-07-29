В региональном ФССП поделились статистикой найденных у посетителей судов опасных предметов.

С начала года в судах Ленинградской области пресекли пронос порядка 2,4 тысяч опасных предметов. Об этом 29 июля рассказали в региональном управлении ФССП.

Среди запрещенного у посетителей были боеприпасы, холодное, газовое и травматическое оружие и даже электрошокеры.

«Прежде чем перешагнуть порог суда, посетители на пункте контроля обязаны предъявить документы судебному приставу. Сотрудники следят за тем, чтобы в здание суда не было пронесено холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и иные запрещённые к проносу предметы, обеспечивают охрану залов судебных заседаний, совещательных комнат и других судебных помещений», — напомнили в ведомстве.

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