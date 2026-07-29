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В Старой Ладоге завершили реконструкцию газовых сетей Никольского мужского монастыря

В День Крещения Руси в Ленинградской области завершились работы по реконструкции газовых сетей Староладожского Никольского мужского монастыря.

В Старой Ладоге завершили реконструкцию газовых сетей Никольского мужского монастыря - В День Крещения Руси в Ленинградской области завершились работы по реконструкции газовых сетей Старо
Фото здесь и далее: Правительство Ленинградской области

Теперь весь монастырский комплекс обеспечен надежным отоплением и горячим водоснабжением. Это позволит создать комфортные условия для братии и многочисленных паломников, а также даст новый импульс для развития одной из древнейших святынь региона.

Никольский монастырь в Старой Ладоге является объектом культурного наследия федерального значения. По преданию, обитель была основана после победы князя Александра Невского в Невской битве, а древнейшие элементы монастырского соборного храма датируются XII–XIII веками. Сегодня история этого места продолжает возрождаться, и, как отметил губернатор Александр Дрозденко, современные инженерные решения позволяют сохранять такие уникальные объекты, не нарушая их исторического облика. Именно из таких проектов складывается настоящее развитие региона: когда одновременно создаются комфортные условия для людей и бережно сохраняется историческое наследие.

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Старая Ладога Александр Дрозденко Крещение Руси
Новости Происшествия

Жительница Подпорожского района пойдет под суд за убийство знакомого

СК завершил расследование уголовного дела об убийстве в мае этого года.

В Ленинградской области передали в суд материалы уголовного дела в отношении 48-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве. Об этом 29 июля сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

По версии следствия, убийство произошло 19 мая 2026 года в одной из квартир поселка Важины. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемая вступила в конфликт с 43-летним знакомым. В результате женщина нанесла оппоненту не менее пяти ударов ножом. Полученные ранения оказались несовместимыми с жизнью. 

«В настоящее время по делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — указано в сообщении.

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Подпорожский район убийство

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