В День Крещения Руси в Ленинградской области завершились работы по реконструкции газовых сетей Староладожского Никольского мужского монастыря.

Теперь весь монастырский комплекс обеспечен надежным отоплением и горячим водоснабжением. Это позволит создать комфортные условия для братии и многочисленных паломников, а также даст новый импульс для развития одной из древнейших святынь региона.

Никольский монастырь в Старой Ладоге является объектом культурного наследия федерального значения. По преданию, обитель была основана после победы князя Александра Невского в Невской битве, а древнейшие элементы монастырского соборного храма датируются XII–XIII веками. Сегодня история этого места продолжает возрождаться, и, как отметил губернатор Александр Дрозденко, современные инженерные решения позволяют сохранять такие уникальные объекты, не нарушая их исторического облика. Именно из таких проектов складывается настоящее развитие региона: когда одновременно создаются комфортные условия для людей и бережно сохраняется историческое наследие.