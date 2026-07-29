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В Шлиссельбурге зафиксировали подъем уровня Невы

Гидрометцентр России объявил желтый уровень опасности.

В Шлиссельбурге с позднего вечера 29 июля и в последующие двое суток ожидается подъем уровня воды в районе Петрокрепости. В связи с этим Гидрометцентр России выпустил предупреждение у прочих опасностях.

«Прочие опасности. Период предупреждения с 21 ч. 29 июля до 21 ч. 31 июля. Уровень воды по г/п р. Неве-ст. Петрокрепость колеблется в районе неблагоприятной отметки 330 см БС, при которой судоходство испытывает затруднения», — говорится в сообщении.

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У клещей из Ленобласти нашли вызывающую лихорадку бактерию

Кроме всем известных заболеваний клещи с Северо-Запада оказались переносчиками еще одной опасной инфекции.

Ученые обнаружили в Ленинградской области переносчиков боррелии миямото — бактерии, способной вызывать у человека тяжелую лихорадку. Оказалось, что патоген встречается у порядка 5% клещей в регионе, пишет «Доктор Питер».

Открытие сделали ученые петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера и Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Согласно результатам исследований, в Ленобласти уровень зараженности клещей этой бактерией составляет около 5%. Встречается она и в Петербурге, но здесь показатель ниже — менее 2%.

Специалисты подчеркивают, что клещи выступают лишь промежуточным звеном, а основным резервуаром инфекции в природе являются мелкие грызуны. В ходе исследования патоген был обнаружен у 39% грызунов Ленобласти и у 14% в черте Петербурга.

Исследователи также проанализировали образцы крови 3,7 тысячи добровольцев. Тестирование на антитела показало, что с миямото уже сталкивались 2,2% жителей Ленинградской области и около 1% петербуржцев. У них, как оказалось, есть иммунитет к бактерии. 

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Фото на миниатюре: GigaChat

Теги

клещи ученые вирусы

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