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В Ленобласти сумма штрафов за нарушения на охраняемых природных территориях превысила 400 тыс. рублей с начала года

Количество рейдов на ООПТ региона выросло на треть за первое полугодие.

В Ленобласти сумма штрафов за нарушения на охраняемых природных территориях превысила 400 тыс. рублей с начала года - Количество рейдов на ООПТ региона выросло на треть за первое полугодие.
Фото: Комитет по природным ресурсам Ленинградской области

За первое полугодие 2026 года в Ленинградской области значительно усилили надзор за особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), увеличив число профилактических рейдов на 31%. Об этом сообщили в региональном Комитете по природным ресурсам.

Так, за шесть месяцев инспекторы провели 5 603 профилактических мероприятия, а число осмотров территорий выросло на 35% — до 2 495 . Это привело и к увеличению суммы наложенных штрафов, она составила 441 750 рублей, что на 70% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Председатель комитета Фёдор Стулов подчеркнул, что приоритетом ведомства остается не наказание нарушителей, а создание условий для цивилизованного отдыха и реальная защита уникальной природы региона.

«Мы усиливаем профилактику, внедряем современную технику, расширяем взаимодействие с другими ведомствами. Уникальная природа Ленинградской области должна быть защищена не на бумаге, а на деле — для тех, кто живёт здесь сегодня, и для тех, кто придёт после нас», — отметил он.

Повышения эффективности работы инспекторов удалось добиться благодаря обновлению технической базы и расширению оперативного взаимодействия. Например, в арсенале инспекторов теперь есть вездеход «Тингер», обеспечивший патрулирование ранее труднодоступных зон. Кроме того, к охране ООПТ подключилась Сводная оперативная группа Ассоциации работников заповедного дела. 

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Теги

ООПТ штрафы Ленинградская область
Новости Происшествия

В суды Ленобласти пытались пронести более 2 тыс. опасных предметов: среди них были боеприпасы

В региональном ФССП поделились статистикой найденных у посетителей судов опасных предметов. 

С начала года в судах Ленинградской области пресекли пронос порядка 2,4 тысяч опасных предметов. Об этом 29 июля рассказали в региональном управлении ФССП.

Среди запрещенного у посетителей были боеприпасы, холодное, газовое и травматическое оружие и даже электрошокеры.

«Прежде чем перешагнуть порог суда, посетители на пункте контроля обязаны предъявить документы судебному приставу. Сотрудники следят за тем, чтобы в здание суда не было пронесено холодное и огнестрельное оружие, взрывчатые вещества и иные запрещённые к проносу предметы, обеспечивают охрану залов судебных заседаний, совещательных комнат и других судебных помещений», — напомнили в ведомстве. 

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Фото на миниатюре: magnific

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