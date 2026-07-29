Количество рейдов на ООПТ региона выросло на треть за первое полугодие.



За первое полугодие 2026 года в Ленинградской области значительно усилили надзор за особо охраняемыми природными территориями (ООПТ), увеличив число профилактических рейдов на 31%. Об этом сообщили в региональном Комитете по природным ресурсам.

Так, за шесть месяцев инспекторы провели 5 603 профилактических мероприятия, а число осмотров территорий выросло на 35% — до 2 495 . Это привело и к увеличению суммы наложенных штрафов, она составила 441 750 рублей, что на 70% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Председатель комитета Фёдор Стулов подчеркнул, что приоритетом ведомства остается не наказание нарушителей, а создание условий для цивилизованного отдыха и реальная защита уникальной природы региона.

«Мы усиливаем профилактику, внедряем современную технику, расширяем взаимодействие с другими ведомствами. Уникальная природа Ленинградской области должна быть защищена не на бумаге, а на деле — для тех, кто живёт здесь сегодня, и для тех, кто придёт после нас», — отметил он.

Повышения эффективности работы инспекторов удалось добиться благодаря обновлению технической базы и расширению оперативного взаимодействия. Например, в арсенале инспекторов теперь есть вездеход «Тингер», обеспечивший патрулирование ранее труднодоступных зон. Кроме того, к охране ООПТ подключилась Сводная оперативная группа Ассоциации работников заповедного дела.